Sanremo: le vignette ai clienti, Tiziano Riverso all'Annonario per aiutare il popolo di Haiti (Foto e Video)

Bella iniziativa di Tiziano Riverso, noto vignettista, insieme all’associazione ‘Popoli in Arte’ e alla Confesercenti. Questa mattina, infatti, Riverso ha presenziato all’interno del Mercato Annonario, offrendo delle caricature ai clienti che lo desideravano.

Le offerte, totalmente libere, dei clienti andranno a favore di una raccolta fondi per il popolo di Haiti. Riverso ha così messo le sue capacità al servizio dell’associazione, disegnando le caricature dei clienti, molti dei quali incuriositi per l’iniziativa.

“Ho deciso di fare vacanze alternative – ha detto Riverso - e, conoscendo ‘Popoli in Arte’, in queste due settimane ho deciso di dedicarmi al fenomeno dei migranti. Ho visto una serie di situazioni difficilissime e mi sembrava il modo migliore per fare della villeggiatura costruttiva, anche se mi trovo in una bellissima città come Sanremo. Oggi raccogliamo i fondi per l’acqua ad Haiti ed è un modo per dar loro una mano in modo veloce”.