Imperia: lite familiare in appartamento a Porto Maurizio, tre feriti ricoverati in ospedale

Lite familiare nel pomeriggio a Imperia. Sono dovuti intervenire sia i carabinieri che il personale di soccorso. Il bilancio è di tre feriti, un uomo e una donna di circa 50 anni e una loro parente di 70. Sul posto sono intervenute le squadre della Croce Bianca che hanno proceduto a portare i tre feriti all’ospedale di Imperia. Per fortuna non versano in gravi condizioni. I militari stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto ma dai primi elementi raccolti il litigio sarebbe scattato per futili motivi facendo passare i coinvolti dalle parole alle vie di fatto.