Imperia in lutto per la scomparsa di Salvatore Granci: il ricordo degli amici di 'SottoTina'

Imperia piange la scomparsa di Salvatore Grenci persona molto conosciuta soprattutto a Porto Maurizio. E' stato consigliere comunale e promotore di diverse iniziative culturali in città.

Oggi i suoi amici lo ricordano così: "Ha saputo coniugare l’amore per una ideologia, con l’amore per la sua città. Persona appassionata di Storia, scrive anche due libri “gialli” e ultimamente consegna alle stampe un ricordo dei nostri anni ruggenti dal titolo “Vagabondi, ricordi e chimere – dal Parasio all’Alì Babà”. Negli anni 90 fa una scelta per la sua comunità, per Imperia, facendosi eleggere Consigliere Comunale, e contribuendo, con la Giunta diretta dal dottor Davide Berio, a far percorrere un cammino alla nostra amata città".



"Poi, qualche anno sabbatico. Ma improvvisamente, attorno al 2008, dopo una gran parte della vita passata a pensare ai “massimi sistemi” vuole fare, veramente, qualcosa di concreto per la sua città.La sua preparazione culturale e la sua laurea in storia contemporanea, regrediscono nel passato remoto di un luogo che lo ha visto bambino e giovincello. E’ Porta Martina, o, meglio, quello che attualmente chiamiamo l’archivolto della Tina. Lo vuole restaurare, portare allo splendore dei secoli passati, e farne comunque un luogo ed un simbolo di aggregazione sociale e culturale".



"Per questi motivi, Salvatore cerca degli amici che condividano questa sua idea.E dopo alcuni anni, riesce, grazie a facebook, a creare questo gruppo di amici che, con molti sforzi personali, tengono accesa questa fiammella. Questo è il nostro ricordo. E’ il ricordo delle iniziative notturne culturali in “SottoTina”, delle rievocazioni storiche in costume nella nostra Porto Maurizio, delle visite e salite alla cupola della Basilica, delle passeggiate guidate e commentate nella città medioevale, con le sue dissertazioni sopratutto su Napoleone, davanti palazzo Lavagna. Arrivederci, Salvatore. I tuoi amici di Sottotina"