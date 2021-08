Covid in Liguria: cala il tasso di positività, in provincia di Imperia dati in lieve diminuzione

In lieve calo i numeri del Covid in Liguria con il tasso di positività che passa dal 6 al 4,54%. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 153 nuovi positivi nella nostra regione, 36 in provincia di Imperia, 18 nel savonese, 73 su Genova e 24 su La Spezia.Un dato emerso a fronte di 3.368 tamponi molecolari e 4.857 test antigenici. Due i morti registrati tra il 19 e il 20 agosto, al Galliera e al San Martino.