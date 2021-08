Ventimiglia: lo spettro delle elezioni anticipate dietro l'angolo, ma chi ha intenzione di candidarsi? Lo scenario

E adesso cosa succede? In molti se lo stanno chiedendo a Ventimiglia, dopo quel Consiglio comunale del 5 agosto, che ha spaccato la maggioranza e che potrebbe portare la città di confine al commissariamento e alle elezioni anticipate.

Nulla di certo, ovviamente, anche perché più volte nei giorni successivi al ‘fattaccio’ legato alla pratica Coop, i partiti di maggioranza e lo stesso Sindaco si erano dati appuntamento a dopo le ferie, ormai programmate. Vacanze che termineranno nel weekend ma che, vista anche la tecnologia a supporto, non hanno evitato riunioni e incontri che, proprio nelle ultime ore, hanno portato forse ad allontanare ulteriormente le parti.

Andiamo con ordine, partendo dall’opposizione che, da una parte ha un Partito Democratico unito ma che vede posizioni un po’ distanti di Massimo D’Eusebio, ufficialmente Consigliere della lista che ha supportato Enrico Ioculano ma che di fatto è componente di ‘Alternativa Intemelia’. Dall’altra c’è Grabriele Sismondini, Consigliere subentrato a Giovanni Ballestra ed espressione di centrodestra.

Il caos vero e proprio è nella maggioranza. In questo caso c’è la Lega, che ha sempre confermato la propria compattezza, evidenziata anche nel voto sulla Coop, che ha visto 5 voti contrari, compreso quello del Presidente Spinosi che, negli ultimi mesi aveva visto un po’ scricchiolare il rapporto con il Carroccio, dove milita da sempre. Il capitolo Forza Italia vede, di fatto, il proprio Consigliere contrario alla linea del partito e c’è da capire come si comporterà anche nelle prossime occasioni. La lista ‘Scullino Sindaco’ vede i due esponenti su altrettante linee di pensiero e potrebbe ripresentare la spaccatura anche in futuro.

Infine Fratelli d’Italia, che ha ufficialmente un solo Consigliere (Isnardi) che è stato un po’ assente nelle ultime sedute ma che si è trovato nel percorso portato avanti con l’Amministrazione Scullino, senza un pezzo importante. Francesco Mauro, da tempo approdato al gruppo misto, ha fatto pendere la bilancia pesantemente nella votazione sulla Coop, alzando la mano a favore della pratica.

Tornando all’inizio: ora cosa succede? Secondo i ben informati c’è già chi è pronto alla campagna elettorale e, se venisse confermata la spaccatura tra centrodestra e Scullino c’è chi scommette che quest’ultimo sia già in allerta per una sua candidatura autonoma. Scontata quella del centrosinistra, anche se servirà limare qualche incomprensione con la parte più sinistrorsa delle sue componenti. Enrico Ioculano sembra la figura più carismatica per una candidatura a Sindaco, anche se ovviamente per lui rimane il dubbio relativo alla carica di Consigliere regionale.

E il centrodestra? Abbandonato Scullino servirebbe un candidato, una figura forte che sia espressione delle ideologie di tre partiti che, come confermato dalle affermazioni di ieri, sono pronti a presentarsi insieme. E’ chiaro che la Lega, forte delle sue preferenze all’ultima tornata elettorale, vorrà farle valere. Chi potrà candidarsi alla poltrona di primo cittadino? Uno dei nomi più probabili è quello dell’attuale vice Sindaco, Simone Bertolucci, ma serve ovviamente anche la convergenza di tutti.

Tre candidati a Sindaco ‘forti’ e poi si scatenerà ovviamente una pletora di altri nomi che potranno portar via voti all’una e all’altra parte. Per ora, però, tutto questo è ‘Fantapolitica’ perché quando finiranno le ferie ci saranno i confronti tanto attesi e vedremo cosa potrà scaturire. Scullino ieri è stato chiaro: “Sono pronto al dialogo ma il Sindaco sono io”. Una frase precisa e un messaggio deciso agli alleati. Ora attendiamo la fine delle ferie e poi… si vedrà.