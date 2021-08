Vigili del Fuoco chiedono fondi per un calendario? Assolutamente no, attenzione alle truffe!

Attenzione alle truffe! Il monito questa volta ci arriva dai Vigili del Fuoco della nostra provincia, in relazione alle voci che circolano su alcuni personaggi che, di casa in casa, chiedono fondi proprio a nome dei pompieri.

In pratica si propongono per offrire un calendario che, a detta loro, servirebbe per raccogliere denaro a favore dei Vigili del Fuoco. Dal Comando di Imperia ci viene confermato che non esiste nessuna raccolta fondi e che, anzi, i pompieri non effettuano sottoscrizioni di questo genere.

Ovviamente, chi dovesse trovarsi di fronte a questo tipo di richieste è pregato di rivolgersi subito alle forze dell’ordine.