Ventimiglia: rimane in bilico con l'auto dopo una gita, turista soccorso in serata dai Vigili del Fuoco (Foto)

Intervento dei Vigili del Fuoco, ieri sera in località monte Carbone tra Ventimiglia e Camporosso, per il recupero di una vettura finita fuori strada.

A bordo un uomo che, dopo una gita in bici, aveva ripreso l’auto ma, con una manovra sbagliata, era rimasto in bilico su una scarpata. Ha chiamato i pompieri, riuscendo a fornire le coordinate del luogo in cui si trovava ma non a dare indicazioni precise per il soccorso.

I Vigili del Fuoco, dalla sala operativa di Imperia, ha confrontato le coordinate date con quelle richieste tramite l'applicativo GeolocVVF e ha raggiunto il 50enne. Dopo aver riportato la vettura in strada, il 50enne turista è stato riaccompagnato a Ventimiglia.