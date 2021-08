Sanremo: parcheggio 'selvaggio' continuo sul carico e scarico a San Martino, le preoccupazioni dei commercianti (Foto)

Alcuni commercianti della zona di San Martino, sull’Aurelia, a Sanremo, lamentano per l’ennesima volta l’occupazione costante delle zone dedicate al parcheggio per carico e scarico, da parte di auto che, solo raramente vengono sanzionate.

Più volte i commercianti, alle prese con il problema di far parcheggiare i fornitori, hanno chiesto interventi della Polizia Municipale: “Se li chiamiamo – dicono – effettivamente vengono e fanno le multe alle auto parcheggiate ma, purtroppo, poche ore dopo la situazione torna come prima. Sarebbe opportuno un passaggio continuo per evitare che i corrieri e gli spedizionieri siano costretti a ‘inventarsi’ il parcheggio, creando poi il classico ‘tappo’ che blocca il traffico in entrambi i sensi”.

Si tratta, purtroppo, di un problema atavico nella zona di San Martino, che si ripete anche in via Roma nel centro della città e alla Foce, alla periferia Ovest di Sanremo. Automobilisti che, storicamente, si fermano per il classico ‘attimino’ chi per comprare le sigarette, chi per il caffè o altro, ma non si rendono conto di intralciare il traffico e anche il lavoro degli spedizionieri.

Tutto questo nonostante i passaggi del tanto odiato ‘Street control’ che, quando passa miete centinaia di ‘vittime’ del parcheggio selvaggio. Addirittura alcuni commercianti di San Martino ci hanno candidamente confessato di aver sentito molti, tra residenti e turisti, che preferiscono prendere una multa ogni tanto, piuttosto di girare a cercar parcheggio.