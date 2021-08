Incidente sul lavoro in Costa Azzurra: muore a 46 anni Fabrizio Viale, impresario edile di Limone

Sgomento a Limone Piemonte per la scomparsa di Fabrizio Viale, impresario edile di 46 anni. È morto sul lavoro mentre faceva un sopralluogo in un cantiere a Cap d’Ail, in Costa Azzurra.

L'incidente si è verificato ieri pomeriggio. Era salito su una tettoia, quando una lastra della copertura ha ceduto, facendolo scivolare da un’altezza di oltre 5 metri. Viale è morto poche ore dopo all’ospedale di Nizza, dov’è stato portato d'urgenza.

La notizia è giunta a Limone nella serata di ieri. Ancora incredulo il sindaco Massimo Riberi: “La comunità limonese perde un bravissimo ragazzo, un lavoratore, una persona sempre gioiosa. Per me un amico. Non ci sono parole. Non si dovrebbe morire sul lavoro nel 2021. Le più sentite condoglianze e vicinanza alla moglie Valentina, alla mamma Adele, al papà Alberto e alla sorella Stefania”.

La salma è stata composta all’obitorio dell’ospedale di Nizza, in attesa del nulla osta per il trasferimento in Italia. Ancora da stabilire la data dei funerali. Il Comune, in accordo con l'associazione commercianti ha annullato la manifestazione “Magic Disney” prevista domenica in centro paese, in segno di lutto e rispetto per il dolore della famiglia.