Camporosso una lite tra clochard degenera in una rapina, intervento dei carabinieri

A Camporosso una lite per il posto tra alcuni clochard sfocia in una rapina. E' successo nel tardo pomeriggio di mercoledì nei pressi dei giardini adiacenti il Ponte dell'Amicizia.

Sono stati Carabinieri di Ventimiglia a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Vittima un senzatetto francese, reo agli occhi degli altri di star occupando la panchina. Dapprima lo hanno infastidito in tre e poi, uno di questi gli ha strappato via con violenza l'orologio, del valore di 200 euro, procurandogli lievi escoriazioni e contusioni al polso.

I militari hanno appurato che i tre erano sotto l'effetto di sostanze alcoliche e li hanno portati in caserma. Del gruppo, tutti stranieri due sono stati denunciati a piede libero per percosse ma il terzo, un extracomunitario, è stato arrestato per rapina. L'orologio è stato restituito al proprietario che nel frattempo è stato sottoposto ad accertamenti e cure. Infine, il terzetto è stato denunciato anche per ubriachezza.