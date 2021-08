Sanremo: famiglia in gita sul prato di San Romolo, "Spazzatura e pericoli, c'era addirittura una lametta"

Un lettore denuncia una situazione di sporcizia e incuria sul prato di San Romolo sulle alture di Sanremo. La sua famiglia ha trovato anche una lametta, un pericolo per chiunque.

"Oggi siamo saliti al famosissimo prato di San Romolo per refrigeranti dal caldo, passeggiando siamo rimasti attoniti, al di là della spazzatura e dei rifiuti sparsi ci siamo imbattuti in vetri, colli di bottiglia sotterrati e addirittura una lametta. Possibile che in un posto così bello e così frequentato in questo periodo ci sia una tale noncuranza di questo fantastico angolo di verde?"