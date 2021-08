Sanremo: sabato la presentazione del libro 'La notte dei Saraceni' di Cesare Melchiori in piazzetta dei Ferri

È in un Ponente ligure assediato che si svolge la vicenda raccontata nel libro “La notte dei Saraceni” di Cesare Melchiori, protagonista del prossimo incontro di “Happy Hour con l’autore” sabato prossimo alle 19 in piazzetta dei Ferri, nel centro storico di Sanremo.

In una terra all'epoca incontaminata, la carrozza di un vescovo porta via un fanciullo verso un tetro e umido seminario. La fuga si presenta l’unica soluzione per il giovane Tommaso e non sarà l'unica della sua vita. La figura di Marianna, con i suoi occhi verdi, dona al romanzo le luci, i colori e gli odori della solarità dei luoghi, tanto dolci nella loro asprezza o, meglio ancora, tanto duri nella loro bellezza, e dona al giovane Tommaso l'ebrezza dell'innamoramento. Ogni personaggio, anche silenzioso, ha la sua storia e il suo destino. Pescatori, artigiani e contadini vivono nelle precise leggi imposte da dentro le mura del comune, mentre la scorreria saracena costituisce una pesante minaccia sempre presente.

A presentare l’incontro sarà Massimo Milone, scrittore, conduttore radiofonico e presentatore. La rassegna letteraria “Happy Hour con l’autore”, quest’anno all’undicesima edizione, è organizzata da Pigna Mon Amour e CMC, con il sostegno del Comune di Sanremo.

L'ingresso è gratuito ed è richiesta la Certificazione Verde (Green Pass). Occorre prenotarsi entro le ore 17.00 del giorno della presentazione sul sito www.pignamonamour2021.eventbrite.it: basterà presentarsi in piazzetta dei Ferri con la conferma dell’avvenuta prenotazione che si riceverà via email (stampata o salvata sullo smartphone).

Incontro conclusivo del ciclo letterario sarà sabato 28 agosto con il libro “Camminare nella storia”.