Riva Ligure: questa sera in Piazza Ughetto spettacolo interattivo del Mago Zimba

Proseguono, questa sera, per la rassegna Bimbumbam 'Estate dei bambini a Riva Ligure', gli eventi per bambini programmati dall’Amministrazione Comunale di Riva Ligure sul palco allestito in Piazza Ughetto dove si potrà assistere a spettacoli di vario genere. La magia, la comicità e l’arte circense saranno i protagonisti, suddivisi nelle varie serate, che intratterranno sicuramente i più piccini ma anche i 'grandi' che vorranno passare una serata ritornando bambini.