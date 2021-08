Covid: 166 nuovi positivi in Liguria, dati in crescita in provincia di Imperia. Tasso di positività al 4,6%

Sono 166 i nuovi positivi, a fronte dei 3.759 tamponi molecolari (oltre ai 3.331 antigenici rapidi), 51 nella provincia di Imperia. Il secondo dato più alto tra le province liguri, dove 53 sono a Genova, 34 sul savonese e 23 sullo spezzino. Nella ASL 1 salgono i dati, del totale dei positivi e dei soggetti in sorveglianza attiva. In lieve calo invece quello sugli ospedalizzati.

Tamponi processati con test molecolare: 1.507.778 (+3.759)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 521.268 (+3.331)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 107.809 (+161)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.043 (24)

Casi per provincia di residenza

Imperia 551 (+16)

Savona 370 (+8)

Genova 1.348 (-4)

La Spezia 450 (+6)

Residenti fuori regione o estero 75 (+2)

Altro o in fase di verifica 249 (+6)

Totale 3.043 (+24)

Ospedalizzati: 84 (-3); 11 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 26 (-2); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 15 (-); 1 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 15 (-2); 5 (-) in terapia intensiva

Galliera - 17 (+2); 2 (+1) in terapia intensiva

Gaslini - 0 (-)

Asl 4 - 7 (-2); 0 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 4 (+1); 1 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.705 (+43)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 100.391 (+134)

Deceduti: 4.375 (+3)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 422 (+31)

Asl 2 - 267 (-45)

Asl 3 - 553 (-37)

Asl 4 - 125 (+14)

Asl 5 - 319 (+18)

Totale - 1.686 (-19)