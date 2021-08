Con un'apposita sezione di soccorso sanitario, la Croce Azzurra Misericordia investe sul campo Zaccari di Camporosso

La Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, da poco subentrata nella gestione del complesso polisportivo Raoul Zaccari di Camporosso con un'apposita sezione di soccorso sanitario denominata 'Croce Azzurra Val Nervia', grazie ad un accordo con i comuni di Vallecrosia, Bordighera, Camporosso e Ventimiglia ha iniziato ad effettuare una serie di interventi sull'area.

Le operazioni effettuate fino ad oggi oltre alla custodia, pulizia e cura del verde, riguardano prevalentemente interventi di manutenzione sugli immobili destinati all'attività socio-sanitaria, e all'attività sportiva, ripristinando la funzionalità dei depositi attrezzi, servizi igienici e degli spogliatoi garantendo peraltro la pulizia e sanificazione quotidiana certificata.

Sarà inoltre disponibile a breve un nuovo locale adibito ad ambulatorio che garantirà maggiore assistenza agli atleti che frequentano l'area sportiva e una sala conferenze.

Nei prossimi mesi infine, a fronte dell'avvio dell'attività di elisoccorso notturno e soccorso avanzato in sinergia con il 118 Liguria, saranno programmati interventi per prevedere l'illuminazione del campo in erba ed idoneo impianto di videosorveglianza con apposita area di controllo.

"La nostra è un'associazione del terzo settore e senza scopo di lucro - commenta il Direttore della Misericordia Matteo Amato - e pertanto tutti gli interventi effettuati e programmati per un totale stimato di circa € 80.000,00 sono quasi tutti autofinanziati con il solo ed unico fine di offrire un servizio migliore alla comunità sia termini di assistenza sanitaria e perchè no anche di miglior comfort per gli sportivi utilizzatori dell'impianto".

Amato conclude: "Ci tengo a ringraziare particolarmente i sindaci delle amministrazioni comunali coinvolte che hanno creduto in noi. Siamo disposti a collaborare e dialogare sia con le pubbliche amministrazioni, Regione Liguria compresa, che con le associazioni sportive; nei prossimi giorni infatti sono previsti una serie di incontri con i referenti delle varie discipline per accogliere eventuali proposte ed esigenze e coordinarci al meglio".