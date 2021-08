Imperia: domani sera arriva al Prino il cabaret con lo spettacolo di Leonardo Fiaschi “Mai Stato io”

Una serata all'insegna del grande cabaret quella proposta dal Comune di Imperia in collaborazione con il 'Club Marathon' che vedrà andare in scena, domani a Borgo Prino, lo show del celebre imitatore e comico livornese Leonardo Fiaschi.

In questo divertente spettacolo Fiaschi si ribella a se stesso, alla sua identità professionale di comico che sembra non bastargli più e con coraggio e un po' di pazzia smette di essere un “distributore automatico di voci e ovvietà” per sperimentare nuovi, coinvolgenti linguaggi narrativi attraverso un divertente alternarsi di storie, protagonisti e suoni, che ci regaleranno una serata divertente e totalmente inaspettata. Uno show che promette scintille, diretto da un altrettanto grande esempio di comicità italiana, Paolo Migone.

L'appuntamento è per domani alle 21 a Borgo Prino. “Un grande artista - così l'Assessore alle Manifestazioni Simone Vassallo - che dai più noti palchi della TV italiana, come Striscia la Notizia e Domenica In, arriva a Imperia con uno show comico innovativo, tante risate e uno splendido accompagnamento musicale. Un ringraziamento particolare al Club Marathon di Imperia per aver collaborato con l'Amministrazione e reso possibile questo spettacolo nella suggestiva cornice di Borgo Prino”.