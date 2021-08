Continuano i disagi sulle autostrade liguri anche in questa giornata di martedì 17 agosto.

Da segnalare sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (km 5) traffico in rallentamento per lavori lungo il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pegli, in direzione di Ventimiglia.

Proseguono quindi i disagi su un tratto autostradale diventato ormai complesso, come accaduto nei giorni scorsi.