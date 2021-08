Golfo Dianese: il Sindaco di San Bartolomeo al Mare ne è certo "Entro 18 mesi la soluzione ai problemi dell'acqua"

“Siamo in dirittura d’arrivo per la soluzione finale. Era doveroso, come sottolineavo da tempo, un intervento sovraordinato a Rivieracqua e ai Comuni. Il Commissario Gaia Checcucci si è adoperata per trovare la soluzione e oggi si vedono i risultati”.

E’ intervenuto in questo modo Valerio Urso, Sindaco di San Bartolomeo al Mare, a Radio Onda Ligure parlando dei problemi legati all’acqua, occorsi anche negli ultimi giorni nel golfo dianese. “Nei giorni scorsi – ha proseguito - abbiamo fatto la riunione per decidere il crono programma operativo degli interventi e, a breve, tutti i sindaci saranno dispensati per compartecipare all’impianto che caratterizzerà il golfo dianese, l’imperiese e Andora, affinchè le problematiche delle acque reflue e dell’approvvigionamento dell’acqua saranno risolte definitivamente. Confidiamo nella realizzazione dell’opera nei prossimi 18 mesi, grazie agli interventi di Governo e Regione”.

“Solo fortunosamente i problemi non hanno colpito San Bartolomeo – termina Urso - ma, purtroppo sono capitate a Diano Marina e Cervo. Sono a conoscenza degli interventi dettati dai colleghi Sindaci e, purtroppo, sono situazioni che hanno caratterizzato le nostre amministrazioni. Facciamo manovre tecniche per non far mancare l’acqua a nessuno ma, purtroppo, si verificano problemi un po’ per tutti. Ci auguriamo di essere arrivati alla fine di questa odissea, che termini a breve”.

Quali sono i problemi che si sono verificati negli ultimi anni? “Sono dettati dall’obsolescenza dei tubi – termina Urso - uno dei quali arriva da Ventimiglia ad Andora e non è certo uno strumento moderno per un servizio delicato. Il tubo corre per chilometri in mare, che è soggetto all’erosione del mare per un sistema che non poteva più funzionare. In questo periodo, come slogan raccomando di evitare una pista ciclopedonale tirrenica, da Ventimiglia a Civitavecchia, quando poi arrivati a casa non possiamo lavarci perché siamo senz’acqua”.