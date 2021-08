Elezioni Amministrative: endorsement del Sindaco di San Bartolomeo per Za Garibaldi a Diano Marina

“Diano Marina è fondamentale tra le realtà del golfo dianese e, serenamente posso qui esprimere il mio gradimento verso Cristiano Za Garibaldi con il quale ho un ottimo rapporto e spero di intensificarlo nei prossimi anni. Credo che sia il tempo giusto per lui, un politico che è maturato molto e sono certo che farà bene”.

Sono le parole di Valerio Urso, rilasciate a Radio Onda Ligure nell’intervista con Maurilio Giordana, in relazione alle prossime elezioni Amministrative di Diano Marina. Urso ha poi sottolineato di non essere un vero e proprio endorsement per il candidato a Sindaco, ma per tutta l’Amministrazione dianese: “Ha fatto molto bene in questi ultimi tempi. In momenti difficili e delicati che abbiamo vissuto tutti insieme – prosegue - voglio continuare questo rapporto amministrativo e anche rilanciarlo. Non ne faccio un discorso meramente politico o di indicazione di partito, perché mi rapporto sempre con tutti i partiti da destra a sinistra”.

Urso ha anche evidenziato l’importanza di lavorare in sinergia con gli altri comuni del golfo dianese, per farlo cresce sul piano turistico e commerciale: “E’ fondamentale, per una buona collaborazione e per ottenere risultati importanti per una realtà turistica che è tra le migliori 20 di tutta Italia, intrattenere rapporti politici e amministrativi di qualità e, quindi, sono certo di poterli portare avanti nel migliore dei modi con Cristiano Za Garibaldi anche nella prossima legislatura”.