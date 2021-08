Delegazioni di Confesercenti Cuneo e Imperia si incontrano per consolidare l'intesa tra le due province

Due delegazioni di Confesercenti Cuneo e Imperia si sono ritrovate a cavallo tra le due regioni per consolidare l'intesa tra le due province. I due presidenti provinciali Giuseppe Bonetto e Ino Bonello hanno voluto incontrarsi a metà strada per rilanciare un sodalizio che possa valorizzare queste terre di confine in un'ottica turistica e commerciale.



“Questo magnifico territorio alpino che dall'Alta Val Tanaro – spiegano dalla Confesercenti - discende attraverso la Valle Arroscia sino al mare, deve essere valorizzato con una maggiore attività di promozione turistica, unendo i territori liguri con quelli piemontesi, ripercorrendo le tradizioni e la storia, riscoprire le molte vicinanze e i diversi punti in comune. L'immenso patrimonio naturale e ambientale che fa corona a borghi storici di rara bellezza, ad un patrimonio storico di prestigio, di coltivazioni rurali che producono prodotti di eccellenza, sono un perfetto format per vacanze sane e gustose”.



"Dobbiamo unire – interviene Bonetto di Confesercenti Cuneo – i nostri territori e creare collaborazioni e sinergie tra le imprese, presentandoci con un offerta turistica che rappresenti un territorio esteso dalle spiagge del ponente ligure sino alle piu alte vette delle Alpi che profumano di mare , raggiungendo facilmente la Val Vermenagna ed il Monregalese. Sino ad oggi i territori intorno a Nava non sono stati valorizzati sufficientemente dalla regione Piemonte, demandando la maggior parte del lavoro agli enti locali . Abbiamo un ambito di confine tra il Piemonte meridionale e la Liguria che presenta caratteri di grande interesse e una notevole vitalità d’iniziative per la riscoperta del patrimonio locale. Qui si possono trovare non solo bellezze paesaggistiche e naturalistiche, buona gastronomia e tranquillità, ma è possibile scoprire beni artistici poco conosciuti, antiche tradizioni ricche di cultura, dare stimoli al recupero del passato che non può mai essere disgiunto dalla valorizzazione del presente . Confesercenti vuole creare maggiori collaborazioni con le istituzioni, in particolare con le amministrazioni comunali, con la Regione Piemonte ,con le fondazioni , creare nuove opportunità economiche, di occupazione, estremamente sostenibili sotto il profilo ambientale e non delocalizzabili”.



"Siamo impegnati – aggiunge Bonello di Confesercenti Imperia - a portare nuovi progetti alle nostre Camere di Commercio, in primis nella neonata DMO , per partecipare alla nuova programmazione dei fondi europei , per valli a confine tra Piemonte, Liguria e Francia, spartiacque tra Alpi e Mediterraneo, crocevia di genti e culture . Le nostre popolazioni si conoscono da sempre, non hanno barriere geografiche. Chiederemo l'intervento della Regione Liguria e uniremo le nostre reti d'impresa. Servono progetti di rilancio, nuove idee e sostegni economici pubblici".



La delegazione mista ligure /piemontese è stata anche ricevuta nel Palazzo civico di Ormea dal Sindaco Giorgio Ferraris, amministratore da sempre impegnato in iniziative e promozione dei due territori. Il Sindaco ha dato massima disponibilità ai rappresentanti delle imprese e ha voluto rilanciare il valore internazionale di queste valli, ricordando i legami con la vicina Francia e con i molti borghi transalpini. Le Confesercenti provinciali creeranno un tavolo di lavoro unico formato da imprese associate liguri e piemontesi per avanzare nuove idee, proposte concrete e nuove opportunità di sviluppo turistico, offrendo soggiorni a contatto con la natura: luoghi ideali di partenza per escursioni a piedi o in bici, camminate nei boschi di querce, ulivi e castagni, passeggiate tra i prati o alla scoperta della fauna selvatica.

“Queste sono valli situate su importanti assi di collegamento stradale – concludono da Confesercenti -, facilmente raggiungibili con possibilità di escursioni in trekking o bike o per gli appassionati delle moto e molto frequentate anche da turisti del Nord Europa. Possiamo ampliare la stagione turistica, oggi molto concentrata sulla parte estiva e unire di piu i nostri territori, offrendo opportunità economiche”.