Sanremo celebra la Festa dell'Assunta e nomina i suoi nuovi Consoli del Mare: Didier Corte e Flavio Grassi (Fotogallery)

Sanremo onora le proprie tradizioni e, come ogni anno, in occasione delle Festa dell'Assunta ha nominato i suoi nuovi Consoli del Mare: Didier Corte e Flavio Grassi.

Alla Madonna della Costa si è svolta questa mattina la tradizionale cerimonia organizzata dal Comune di Sanremo e dalla Famija Sanremasca che ha visto la partecipazione delle massime autorità civili e militari cittadine oltre al vescovo Mons. Antonio Suetta. Per il Comune ha preso parte il vice sindaco Costanza Pireri, per la Regione Liguria l'assessore Gianni Berrino.

La giornata è iniziata con la tradizionale salita al santuario per poi proseguire con l'intitolazione dei Consoli del Mare.

Un momento importante per la storia della città che ritrova la cerimonia dopo lo stop forzato dello scorso anno e il rinvio all'edizione 2021.

La mattinata si è svolta con obbligo di mascherina e nel rispetto delle norme anti covid.