L’assessore regionale Marco Scajola ricorda le vittime del Ponte Morandi: “Il 14 agosto non sarà mai una giornata normale”

“Il 14 agosto non sarà mai una giornata normale, porteremo sempre nel nostro cuore il ricordo di una tragedia immensa che ha colpito Genova, la Liguria, l’Italia intera” afferma l’assessore Scajola in occasione delle commemorazioni per i tre anni dal crollo del ponte Morandi.



“Ricorderemo sempre le 43 vittime, le loro famiglie, i 567 sfollati, una terra ferita che ha saputo rimboccarsi le maniche e rialzare la testa, con tenacia, cuore e impegno. Anche oggi una grande emozione e commozione, sia fatta presto giustizia, per le vittime e per tutta la nostra comunità” conclude Scajola.