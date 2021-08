Imperia: occhio a un'auto argento metallizzato con targa estera, tenta di farvi la 'truffa dello specchietto'

La truffa dello specchietto anche nella zona di Imperia. Lo raccontano alcuni automobilisti, che ne sono rimasti vittima tra San Lorenzo al Mare e Imperia.

La truffa dello specchietto vede il malvivente fingere che il suo specchietto sia stato rotto dalla vostra auto in marcia, in modo da farsi dare i soldi in contanti per riparare il danno. I ladri, da una vettura ferma o in marcia lenta, lanciano palline o piccoli sassi sulla fiancata della vittima per fare un rumore e, quindi, dopo aver fermato il malcapitato, chiedono di constatare il danno ovviamente in contanti.

Questa volta a denunciare il fatto una donna. I malviventi hanno cercato di fermarla tre volte, l’ultima delle quali di fronte alla vecchia stazione di Porto Maurizio. Riuscita a fuggire ha sporto denuncia ai Carabinieri.

L’auto utilizzata per la truffa sarebbe una vettura color argento metallizzato e con targa estera.