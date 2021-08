Sanremo: non si fermano al posto di blocco e fuggono, tre pakistani denunciati dalla Polizia

La Polizia di Sanremo ha denunciato tre pakistani per resistenza a pubblico ufficiale e ha sanzionato uno dei tre per numerose violazioni al Codicen della Strada.

La scorsa notte intorno all'una, in zona Foce, durante un posto di controllo del reparto Prevenzione Crimine, aggregato al Commissariato di Sanremo per rinforzare i controlli durante il periodo estivo, un fuori strada con a bordo tre persone non si è fermato all'alt dandosi alla fuga a grande velocità in direzione Ospedaletti.

Le pattuglie, coadiuvate dalle volanti del commissariato giunte sul posto, si sono messe all'inseguimento del mezzo il cui conducente si mostrava del tutto incurante del pericolo imboccando anche alcune strade contromano mettendo a repentaglio l'incolumità dei passanti.



Solo all’altezza di Ospedaletti il veicolo è stato raggiunto e costretto a fermarsi, urtando alcuni cassonetti dei rifiuti sul ciglio della strada. Mentre i due occupanti sono stati immediatamente fermati, l’autista ha cercato di allontanarsi a piedi ma è stato inseguito e bloccato dagli agenti dopo pochi metri.



Tutti e tre gli stranieri sono quindi stati accompagnati in ufficio dove, dopo la redazione degli atti di rito, sono stati sottoposti ad indagine per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

All'uomo alla guida, è stata anche contestata la guida senza patente e le numerose altre violazioni al codice della strada commesse durante la fuga, mentre il veicolo è stato posto sotto sequestro.