Sanremo: denuncia alla Polizia il furto dello zaino ma è tutta un'invenzione. Denunciato giovane della zona

Un giovane di origini milanesi ma domiciliato a Sanremo è stato denunciato dalla Polizia per simulazione di reato.

Nel pomeriggio di ieri si è presentato in commissariato dicendo di aver subìto una violenta rapina a opera di tra sconosciuti, probabilmente italiani che, con la minaccia di un coltello e dopo una breve colluttazione, gli avevano portato via lo zaino contenente un tablet, denaro e altri effetti personali.



Gli uomini della sezione investigativa si sono messi subito all'opera per ricostruire la dinamica del reato, ricorrendo a testimoni e alle immagini delle telecamere cittadine.

Fin da subito sono però emersi dubbi sul racconto del giovane, in primo luogo perché non aveva richiesto subito l'intervento della pattuglia, in secondo luogo perché il reato, a suo dire commesso in una zona del centro storico molto frequentata in orario serale, non aveva alcun riscontro in altre chiamate o segnalazioni ai numeri di emergenza.



I dubbi sono diventati certezza quanto, a una attenta verifica degli spostamenti dell'uomo, anche tramite la visione delle telecamere cittadine, non si è notata traccia né della vittima né degli aggressori.

Messo di fronte all'evidenza dei fatti, il giovane ha ammesso di essersi inventato l'episodio per non meglio precisati problemi personali ed economici. È stato quindi indagato per simulazione di reato.