Imperia: si capottano sul lungomare Vespucci, nonna, mamma e due bimbe finiscono in ospedale (Foto)

Incidente stradale, questa mattina intorno alle 9 sul lungomare Vespucci ad Imperia, a ridosso del bivio con il passaggio a livello. Secondo una prima ricostruzione, fortunatamente non si sono registrati gravi feriti ma, a scopo precauzionale, il personale medico del 118 ha inviato sul posto anche l’elicottero, in particolare per una bambina di 3 anni coinvolta nel sinistro.

Quattro persone, due bambine con la madre e la nonna, si trovavano a bordo di un Van che, per cause ancora in via d’accertamento si è capottato. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e le ambulanze della Croce Bianca e Rossa di Imperia.

Una delle due bimbe, insieme alla madre, è stata portata in elicottero al ‘Gaslini’ di Genova mentre le altre due ferite sono state portate in ambulanza all’ospedale di Imperia. Nessuna ha riportato gravi ferite.