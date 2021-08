Camporosso: incendio in un canneto vicino alla zona commerciale, intervento di Vigili del Fuoco e volontari (Foto)

L’incendio di un canneto ha creato apprensione, oggi pomeriggio a Camporosso nella zona commerciale. Le fiamme, sulle cui origini verranno svolte indagini visto che gli ‘abbruciamenti’ in campagna sono vietati in questo periodo, hanno avvicinato anche alcune abitazioni.

Sul posto è intervenuta la squadra boschiva dei Vigili del Fuoco, insieme ai colleghi di Ventimiglia e ad alcune squadre di volontari della zona. Dall’alto ha fatto alcuni lancia anche l’elicottero e ora la situazione è tornata alla normalità. Sono in corso le operazioni di bonifica dell’area.

L’area colpita riguarda alcuni terrazzamenti incolti, in località Santa Croce, in un’area di circa 2.000 metri quadri vicino ad alcune abitazioni. “Voglio ringraziare il rapidissimo intervento dei Vigili del Fuoco, della Municipale e dei Volontari – ha detto il Sindaco di Camporosso, Davide Gibelli - che hanno evitato che l’incendio potesse propagarsi all’area superiore, che è molto abitata. Lancio anche un appello a tutti di non accendere fuochi nelle campagna, perché altrimenti possono accadere cose di questo genere, soprattutto in questo periodo”.