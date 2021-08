A San Lorenzo al Mare arriva il bookcrossing, un punto già attivo e un altro presto operativo

San Lorenzo al mare: al via il bookcrossing nella zona mare. Un’iniziativa per i cittadini e i turisti, un invito alla lettura e alla condivisione gratuita di libri, per trascorrere piacevolmente le vacanze e non solo, dal momento che la bookcrossing zone rimarrà attiva anche nel periodo invernale.



“Invitiamo tutti ad approfittare di questa nuova opportunità - dichiara Lorenza Bellini, consigliere comunale promotrice di questa iniziativa insieme a Elena Calcagno, consigliere di maggioranza, e al Vicesindaco Marina Avegno che aggiunge - Ringraziamo la nostra biblioteca comunale per aver messo a disposizione i libri e invitiamo tutti a partecipare all’inaugurazione che si terrà Sabato 14 Agosto alle ore 11:30 in via Roma"



Il giralibro di San Lorenzo al mare farà parte del circuito internazionale del bookcrossing ed è in programma a breve la creazione di un secondo punto in un’altra zona del paese.