Ventimiglia: migrante in difficoltà nella zona di ponte San Luigi, salvato da Vigili del Fuoco e Protezione Civile

Protezione Civile e Vigili del Fuoco in azione nel tardo pomeriggio, anche con l'ausilio dell'elicottero 'Drago', nella zona di ponte San Luigi per un migrante in difficoltà.

Come già accaduto diverse volte, si tratta di un tentativo di superare il confine usando strade 'alternative' che poi si rivelano un pericolo.

L'uomo è rimasto bloccato in una zona particolarmente impervia, su una roccia. Grazie al lavoro di Vigili del Fuoco e Protezione Civile è stato tratto in salvo e poi trasportato in ospedale per accertamenti.

Sul caso indagheranno anche le forze dell'ordine che dovranno ricostruire l'accaduto.