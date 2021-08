Sanremo: partito il lavoro di pulizia e di messa in sicurezza di strada Monte Ortigara a Coldirodi (Foto)

E’ iniziato il lavoro di pulizia e sistemazione, da parte di Amaie Energia per conto del Comune di Sanremo, di via Monte Ortigara e di una serie di strade dell’entroterra.

Un intervento molto importante, che arriva anche dopo le molte segnalazioni arrivate al nostro giornale e le comprensibili lamentele dei residenti. Il Comune, infatti, ha predisposto i lavori per intervenire sulla vegetazione che incombe sulla strada per San Romolo, in particolare quella che parte dalla frazione di Coldirodi.

Gli alberi sono cresciuti in modo incontrollato e, di fatto, hanno invaso la carreggiata costringendo i mezzi, specie furgoni e bus, a transitare su una sola corsia con ovvie ripercussioni sulla circolazione e sulla sicurezza.

Il lavoro, che durerà circa un mese, riguarderà anche la pulizia delle cunette da fogliame, terriccio, pietre e piccoli detriti. I tratti di strada interessati sono quelli tra località Madonna della Costa e San Romolo in strada Senatore Ernesto Marsaglia, compreso il ‘giro’ del prato sino alla fattoria degli animali e le mulattiere (12 km circa) e lungo Strada Monte Ortigara da fuori il centro abitato di Coldirodi al bivio con Strada Provinciale di Perinaldo SP61 (8 km circa).

L’intervento sarà utile anche a scongiurare il rischio di incendi, sempre molto frequenti in zona nelle settimane più calde dell’anno. Il Comune ha assegnato l’intervento ad Amaie Energia per un costo complessivo di 31.515 euro.