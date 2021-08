Riva Ligure: ancora numerose famiglie senza acqua, il sindaco "Guasto riparato ma ci vuole tempo"

Il sindaco Giorgio Giuffra invita ad avere pazienza. "La riparazione è avvenuta con successo. Siamo nella fase transitoria in cui si sta riempiendo la cisterna di accumulo. In alcuni casi, potrebbe ancora non essere arrivata l'acqua. Ci vuole il tempo necessario, affinché tutto possa ricominciare a funzionare. La cosa importante è che l’impianto di pompaggio sia nuovamente operativo".

Al momento non c'è più l'autobotte d'acqua potabile messa a disposizione da Amaie ieri pomeriggio e in uso alla Protezione Civile che ha fornito l'acqua a tutte le persone che ne avevano bisogno. Il mezzo non dovrebbe essere nuovamente richiesto dal Comune a meno che i tempi di riempimento della cisterna non si dilunghino ulteriormente.