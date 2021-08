L’Assessore regionale Marco Scajola incontra il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio

L’Assessore regionale all’urbanistica, edilizia, demanio marittimo Marco Scajola ha incontrato questa mattina il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, in vacanza per alcuni giorni a Diano Marina. Nell’occasione i due amministratori regionali, amici da molto tempo, si sono confrontati su temi molto importanti ed attuali, come ad esempio il grande contrasto che le due regioni hanno messo in campo per combattere il COVID-19. Il tema delle infrastrutture e dei collegamenti. Il superamento dell’attuale panorama della viabilità, per poter presto avere nuove vie, come ad esempio l’Armo - Cantarana e l’Albenga Carcare Predosa. Non poteva mancare un riferimento all’entroterra, territorio che unisce la Liguria ed il Piemonte, con il rilancio di Monesi e delle sue potenzialità e la valorizzazione delle sue peculiarità.