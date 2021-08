Imperia: sabato scorso inaugurato 'L'Archetto' il laboratorio di arti visive al Parasio (Foto)

L'iniziativa dell' Amministrazione Comunale ‘Viva Parasio’ continua a dare i suoi risultati. Sabato pomeriggio è stato infatti inaugurato un'altra attività commerciale con grande partecipazione della città e di tutto il Borgo.

L'architetto Davide Andracco, che in prima persona ne ha curato e diretto i lavori, ha trovato lo spazio per la sua attività artigianale in un antico immobile, sottoposto a tutela della Soprintendenza dei beni paesaggistici, e per molto tempo in condizioni di abbandono. "Una ristrutturazione difficile, impegnativa e delicata che è durata circa due anni ma che oggi, finalmente, è giunta al termine”.

Da oggi ‘L’archetto’, questo il nome del Laboratorio Arti Visive, trova il suo affaccio sulla panoramica piazzetta delle Chiazzore nell'antico borgo del Parasio all'ingresso delle logge di Santa Chiara.