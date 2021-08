Imperia: grande partecipazione per VicolArte, la cultura esposta en plein air a Poggi

Ieri, domenica 8 agosto, si è tenuta a Poggi di Imperia VicolArte, mostra itinerante di fotografia e pittura. Questo evento fa parte delle manifestazioni legate agli 11 Comuni per Imperia: gli abitanti della frazione di sono uniti in un comitato spontaneo ed hanno deciso di realizzare la mostra in coincidenza con la festa patronale della Madonna della neve.



"L’iniziativa ha avuto un grande successo, sia per i numerosi aderenti, locali e non, che per l’affluenza di pubblico, che ha mostrato di apprezzare sia le opere esposte, sia il percorso lungo il quale erano posizionate e che ha permesso di valorizzare tanti angoli del bel borgo di Porto Maurizio.- affermano gli organizzatori - Un ringraziamento agli organizzatori che hanno fatto sì che tutto funzionasse al meglio, alla Protezione Civile che è stata di grande aiuto per aiutare le persone a seguire il percorso tracciato e all’RT che ha messo a disposizione una navetta, rivelatasi utilissima per il trasporto dei visitatori".