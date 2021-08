Diano Marina: giocoliere multato per uno spettacolo in piazza del Comune contro le normative Covid (Foto)

Gli agenti della Polizia Municipale di Diano Marina hanno multato un giocoliere siciliano di 35 anni, per violazione alle norme anti Covid.

L’uomo aveva organizzato uno spettacolo sulla piazza del Comune eludendo le prescrizioni sanitarie. Un folto pubblico si era infatti formato a semicerchio, senza indossare le protezioni creava un pericoloso assembramento.

L'intervento degli agenti sì e svolto in maniera discreta per evitare reazioni da parte del pubblico che in queste situazioni non comprende la gravità del fatto.