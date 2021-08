Arma di Taggia: piazza Tiziano Chierotti piena per il concerto di Marianna Lanteri, nessun problema con l'obbligo di green pass

Buona la prima per Arma di Taggia, ieri alle prese con un evento di massa e l'obbligo del Green Pass. Per il concerto di Marianna Lanteri, piazza Tiziano Chierotti è stata letteralmente invasa dalle persone.

La novità di natura organizzativa riguardava l'introduzione di un nuovo controllo, quello sul green pass che certifica il completamento del ciclo vaccinale contro il Covid-19. Il servizio di sicurezza oltre a prendere nominativi e recapiti telefonici di chiunque accedesse all'area dell'evento, ha controllato anche il regolare possesso della certificazione verde, diventata obbligatoria anche per la manifestazioni all'aperto. Il sistema è stato messo alla prova con un evento di richiamo e ha retto. Non si sono registrati problemi di sorta con chiunque abbia richiesto di potersi sedere per assistere al concerto.

La serata è proseguita tra applausi e richieste di bis per Marianna Lanteri, cantante di origine sanremese e molto conosciuta a livello nazionale. La sua carriera ha preso il volo quando è stata scelta come voce per l'Orchestra Bagutti. Da quel momento ha collezionato tantissime partecipazioni in televisione, su Canale 5 e alla Rai, duettando con tanti nomi importanti della musica italiana.

Da quell'importante esperienza lunga 12 anni si è sviluppato un progetto che l'ha portata a essere indipendente facendo nascere così l'Orchestra Marianna Lanteri. Dal marzo 2011 Marianna Lanteri porta in giro il suo frizzante show canoro: non è solo un concerto ma un vero e proprio spettacolo. Una performance che ieri ha conquistato gli applausi della piazza sul mare di Arma di Taggia con un pubblico soddisfatto per la serata di livello offerta dal Comune.