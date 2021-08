Ventimiglia: il Consigliere Cristina D'Andrea risponde al direttivo del partito "Vado fiera del mio voto di ieri"

Lo aveva già detto chiaramente ieri sera, nel corso del suo intervento in Consiglio comunale e lo ribadisce oggi. Il Consigliere di Ventimiglia Cristina D’Andrea (Forza Italia) risponde al direttivo del partito frontaliero.

“Ribadisco il valore aggiunto del progetto Coop di via Tacito per il quale ho espresso il mio voto favorevole – ci ha detto – e, in qualità di amministratore di maggioranza eletto di Forza Italia, del quale vado fiera, non ritengo di aver fatto torto a nessuno. Sono stata eletta quando ancora l’attuale coordinamento cittadino del partito non era strutturato e mi sento responsabile nei confronti dei miei elettori e della mia città che tengo venga riqualificata il più possibile con investimenti strategici e mirati affinché possa attirare turismo e proporre una maggiore offerta di prodotti e servizi”.

Secondo Cristina D’Andrea il progetto approvato ieri potrà avere conseguenze e ricadute positive su tutta la città e le attività locali: “Penso che, chi amministra quotidianamente e localmente il nostro territorio, possa avere una visione più completa e più attenta delle esigenze di Ventimiglia ed è per questo che ho voluto comunque esprimere il mio voto favorevole”.