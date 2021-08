Vallecrosia: questa sera in piazza del Popolo l'ultima proiezione della rassegna 'Cinema nel Borgo Antico'

Questa sera alle 21, in piazza del Popolo a Vallecrosia, si terrà l'ultima proiezione della rassegna ‘Cinema nel Borgo Antico’ organizzata dal Comune di Vallecrosia.

La pellicola sarà La casa dei libri (The Bookshop), un film del 2017 diretto da Isabel Coixet. La storia è tratta dal romanzo La libreria di Penelope Fitzgerald (1978). Un film che farà riflettere sulla solidarietà e sull'amore verso la cultura. Il film sarà introdotto da una breve presentazione del giornalista scrittore Graziano Consiglieri. L'accesso alla proiezione è gratuito. Saranno garantiti il distanziamento e le misure di sicurezza.

Prima di dare inizio allo spettacolo cinematografico l'Amministrazione Comunale premierà l'atleta vallecrosina Martina Bestagno, cestista che si è distinta negli ultimi anni a livello internazionale giocando a basket in importanti squadre e nella nazionale maggiore. Martina è poi "fresca" campionessa d'Italia avendo vinto a giugno lo scudetto con la Reyer Venezia, squadra in cui milita e di cui è diventata capitano; insomma dal Comune, con orgoglio, ci tengono a far sapere: è di Vallecrosia la capitana delle Campionesse d'Italia.

Piena soddisfazione è stata espressa dall'Assessore delegata alla Cultura del Comune di Vallecrosia Marilena Piardi sulla riuscita di questa rassegna cinematografica nel centro storico, esperienza che sicuramente si replicherà nell'estate prossima integrandola con spettacoli teatrali, altri momenti culturali e premiazioni visto la magnifica cornice che particolarmente si presta a questo tipo di eventi.