Santo Stefano al Mare: la Banda Pasquale Anfossi di Taggia Domenica ai Festeggiamenti del Santo Patrono

Ritorna anche quest'anno domenica 8 agosto S. Stefano al Mare IM alle 21.00 in occasione dei Festeggiamenti del Santo Patrono la Banda Pasquale Anfossi di Taggia diretta dal suo Maestro Vitaliano Gallo. Verranno eseguite musiche di Giannini, Monitto, Aiezza, Boario, Manfredi.

Il repertorio originale eseguito dalle bande musicali spazia dalle marce da parata e marce sinfoniche. fino a composizioni di carattere sinfonico o comunque destinate ai concerti.

La tradizione bandistica italiana ha goduto del favore di molti tra i nomi più famosi dell'Ottocento musicale italiano, come Giuseppe Verdi, Amilcare Ponchielli, Pietro Mascagni e Davide Delle Cese, autori che hanno ricoperto il ruolo di maestro di banda e hanno composto per questa formazione in occasione di festività nazionali, e non solo, anche brani sacri come i canti mariani o comunque ecclesiastici, per occasioni come cerimonie e feste legate alla religione.

