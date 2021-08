Riva Ligure: stasera torna il 'Carro della musica', suonano I Mercenari

Questa sera a Riva Ligure, alle 21, proseguono gli eventi estivi organizzati dall'amministrazione comunale con un doppio appuntamento musicale presso il lungo mare del centro storico dove troveremo il Carro della Musica con I Mercenari e in Via Nino Bixio lato ponente, a cura del Ronchi Pub, gireranno i dischi di Andrea K / Raffo con la speciale partecipazione di Bruno Power. La partenza del carro è prevista intorno alle ore 21 dall'approdo nautico per dirigersi verso Piazza Ughetto e tornare indietro.



Ad esibirsi sul Carro della Musica ci sarà il gruppo I Mercenari Rock con il quale si potrà ascoltare ottima musica rock con il vasto repertorio energico che spazia dagli anni 70 ad oggi. Una ventata di musica allegra e potente per far divertire il pubblico con rapide incursioni di hard rock e punk.



La formazione è composta da Danilo Bergamo e Davide Brezzo alle chitarre, Alessio Spallarossa alla batteria e Marco Oreggia al basso. Invece per non lasciare nulla al caso all'interno del budello del meraviglioso centro storico, dove per motivi di dimensione il carro non potrà arrivare, gireranno, a cura del Ronchi Pub, i dischi di Andrea K / Raffo special guest Bruno Power che porteranno una ventata di festa appunto in Via Nino Bixio.