A Imperia e Sanremo la protesta contro il Green pass è un flop: pochi manifestanti in piazza (foto)

Erano poco più di 60 i partecipanti alla nuova protesta del movimento contro il green pass, andata in scena stasera a Sanremo e Imperia. La certificazione verde, nei luoghi al chiuso e per gli eventi, da domani diventerà obbligatoria secondo quanto disposto dal Governo.

Una scelta che ha creato malumori a livello nazionale, in una frangia di popolazione che da alcune settimane si riunisce nelle piazze delle principali città italiane per protestare contro il green pass. Un movimento che al grido di basta dittatura ha paragonato la certificazione sanitaria obbligatoria alle misure adottate durante il regime nazista, arrivando a paragonare anche il premier Mario Draghi a Hitler.

Stasera era prevista una fiaccolata ma forse anche il numero esiguo di partecipanti ha portato a rimandare l'azione. In compenso, in entrambe le piazze sono stati gridati gli slogan ormai noti, come 'Libertà, libertà, libertà', 'Sveglia' e lotta alla dittatura. La protesta si è svolta senza problemi sotto l'occhio attento delle forze dell'ordine.

I manifestanti torneranno di nuovo in piazza già nei prossimi giorni. Sul gruppo telegram che organizza questo movimento sono state annunciate ulteriori proteste per sabato, così come visto negli ultimi due weekend.