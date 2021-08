Covid a Monesi: dal rifugio La Terza "Abbiamo operato in buona fede, lo staff è negativo. Ora ripartiamo"

Hanno avuto una vasta eco, nella giornata di ieri, i quattro casi Covid registrati al rifugio ‘La Terza’ di Monesi. Il contagio è avvenuto in ambito famigliare, coinvolgendo due titolari e due dipendenti. Eco amplificata dalla concomitanza con la Festa del Redentore, a circa 1 km di distanza che si è svolta domenica. Al momento i due eventi non sono collegati tra di loro anche se una certa apprensione c'è stata.



Sul caso ha cercato di fare un po’ di chiarezza la direzione del rifugio: “Siamo dispiaciuti per l'allarmismo che è stato creato dai media e per non aver chiarito noi stessi l'evolversi della situazione dal primo momento. Abbiamo comunque operato in buona fede, isolando immediatamente i casi sospetti e sottoponendo tutto il resto del personale a ripetuti tamponi. Nello specifico lo staff rimanente è stato sottoposto a tre test, tra cui quello di ieri, risultando in tutti i casi negativo. Ripartiamo con l'impegno e la determinazione di sempre”.

Auguriamo ovviamente ai titolari e dipendenti del rifugio una pronta guarigione. Nonostante l'accaduto la struttura in questi giorni è rimasta aperta e ora dopo l'allarmismo creato da alcuni cercheranno di ripartire in un momento già difficile.