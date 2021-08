Sanremo: perde il controllo dell'auto e finisce sulla pista d'atletica, indagano i Carabinieri

Un auto questa mattina ha sfondato la recinzione della pista d'atletica di pian di Poma, a Sanremo. La persona alla guida, un uomo, ha perso il controllo del mezzo finendo contro la rete metallica e quindi ha terminato la corsa direttamente sul tracciato dell'impianto sportivo.



Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per rilevare la dinamica. Il soggetto è stato trasferito in ospedale per accertamenti. I militari cercheranno di appurare se l'incidente sia avvenuto perchè il conducente si trovasse in stato d'ebrezza. L'incidente non ha comportato il ferimento di altre persone.