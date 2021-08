Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada. Un giovane è stato soccorso questa mattina a Isolabona, da dove è stato portato in elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure.

L’incidente non ha visto coinvolti altri mezzi e il giovane non ha riportato gravi ferite ma, vista la zona, è stato preferito far intervenire il velivolo per velocizzare i soccorsi.