Online video contro l'abbandono degli animali diretto dal regista sanremese Marco Di Gerlando

È on line lo spot di sensibilizzazione sull’abbandono degli animali realizzato dalla Scuola di cinema Zuccherarte di Genova, girato interamente presso il quartiere del Righi e diretto dal regista sanremese Marco Di Gerlando.



Le punte massime di animali abbandonati si registrano nel periodo estivo, quando la partenza per le vacanze pone il problema della presenza di un quattrozampe. Si stima che ogni anno in Italia siano abbandonati una media di 80.000 gatti e 50.000 cani, più dell’80% dei quali rischia di morire in incidenti, di stenti o a causa di maltrattamenti.





Link diretto al video QUI.