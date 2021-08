Taggia: parcheggio di Palazzo Spinola, il Comune vuole riqualificarlo come la Buca delle Palme di Arma

Il parcheggio di Palazzo Spinola a Taggia sarà riqualificato. Questa l'intenzione in tempi brevi dell'amministrazione comunale del sindaco Mario Conio. Un lavoro che si snoderà su più fronti. Il primo passo riguarda la proprietà dell'area. Oggi il parcheggio non è comunale ma è intenzione dell'amministrazione dare il via a un esproprio per pubblica utilità.

Non solo posti auto. L'intera area da anni è oggetto di frequenti allagamenti in occasione delle piogge più abbondanti. E' intenzione del Comune procedere alla messa in sicurezza del piano terra del posteggio e ricavare un nuovo piano rialzato. Il principio è lo stesso applicato nel parcheggio del Viale delle Palme. Il nuovo piano a livello della strada, servirà nell'uso quotidiano come parcheggio e in caso di necessità come piazza per eventi o iniziative.