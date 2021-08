Sanremo: perdita economica dall’emergenza covid, il Ministero riconosce 112 mila euro in più al Comune

Dopo il calcolo delle minori entrate da 9,8 milioni di euro, il Comune di Sanremo aspettava dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il riscontro in merito alla perdita complessiva che comprende anche le voci con il senno più ossia le minori e le maggiori spese (rispettivamente 3,9 e 1,4 milioni di euro).



Il Ministero ha infine certificato 112 mila euro in più al Comune alla voce ‘perdite’ portando così il totale a 7 milioni e 140 mila euro.

“Tutto viene modificato fino al disavanzo che avevamo individuato in consiglio comunale e, pertanto, da 5,5 milioni si passa a 5 milioni e 632 mila euro e aumenta la quota di disavanzo di amministrazione per la cifra di 112 mila euro - ha spiegato l’assessore al Bilancio, Massimo Rossano - il fondo di accantonamento passa a 2 milioni 333 mila euro, l’amministrazione ha a disposizione 112 mila euro che si sommano al fondo pre esistente. 486 mila euro li abbiamo usati immediatamente, un milione per le agevolazioni Tari e quindi l’amministrazione potrà godere di una quota vincolata maggiore di 112 mila euro”.