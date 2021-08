Un uomo di 75 anni è stato trasportato in elicottero al centro grandi ustionati di Villa Scassi a Genova Sampierdarena, dopo essersi provocato ustioni piuttosto gravi agli arti inferiori mentre stava cucinando su un barbecue.

L’uomo è stato prima soccorso dal personale medico del 118 e da un’ambulanza della Croce Bianca di Pornassio. E’ stato poi portato in ospedale a bordo dell’elicottero Grifo. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.