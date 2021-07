Dal Principato di Monaco: si potranno vaccinare gratuitamente anche i residenti Over 40

Dopo averla aperta ai dipendenti over 50 non residenti, il Governo del Principato di Monaco allarga la vaccinazione gratuita per i residenti dai 40 anni in su.

E’ questa la strategia vaccinale del Principato, che mira a offrire finalmente un copertura per tutta la sua popolazione residente e per i suoi lavoratori. Per farsi vaccinare si può chiamare il Call Center predisposto al +3392055500, raggiungibile 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20 oppure online sul sito www.covid19.mc.

Si verrà poi richiamati per prendere appuntamento per farsi vaccinare al centro nazionale per la vaccinazione, all'Auditorium Ramier III, dove ci si dovrà presentare muniti di documento di identità e prova di attività professionali nel Principato.

Il vaccino sarà somministrato dopo un consulto medico pre-vaccinale e verranno fornite informazioni complete sul vaccino disponibile. Sarà poi dato appuntamento per l'iniezione di richiamo. Il governo monegasco ricorda che la vaccinazione rimane accessibile gratuitamente per monegaschi e residenti sopra i 12 anni. “Gli over 60 anni non ancora vaccinati - evidenzia il governo - sono invitati a farlo quanto prima perché solo la vaccinazione fornisce una protezione efficace per le persone anziane e quindi più vulnerabili al virus. Per i più piccoli, il vaccino è la soluzione più efficace per proteggere se stessi e gli altri”.