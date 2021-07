Pontedassio: sabato prossimo il primo rilascio in assoluto nel Ponente ligure del Trissolcus Japonicus

Primo rilascio in assoluto per il Ponente ligure del 'Trissolcus Japonicus', insetto antagonista della cimice asiatica, con cui Regione Liguria affronta la campagna biologica di contrasto per ricercare un equilibrio ecologico e rispondere così alle problematiche della popolazione e delle aziende agricole.

Sabato alle 9 a Pontedassio, in via Torino, verrà effettuato il rilascio programmato da parte dei tecnici di Regione Liguria, alla presenza del Vice Presidente Alessandro Piana e del dirigente del Settore Fitosanitario Regionale Gianni Anselmo. Il monitoraggio attivo dei risultati consentirà la programmazione delle attività per il 2022.